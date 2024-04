Napoli-Roma, probabili formazione e dove vedere la partita

La sconfitta di Empoli ha praticamente chiuso le porte dell'approdo in Champions League per il Napoli che deve recuperare nove punti alla Roma, prossimo avversario degli azzurri al Maradona. La rimonta sembra impossibile visto il periodo delle due formazioni con De Rossi che ha ridato slancio ai suoi reduci dalla vittoria all'ultimo secondo nel mini recupero con l'Udinese. L'obiettivo giallorosso è entrare nelle cinque tenendo a distanza l'Atalanta, staccata di quattro lunghezze ma con una partita in meno, quello dei campani potrebbe essere almeno arrivare al settimo posto per non abbandonare i palcoscenici europei, ma la Lazio corre ed è già a più tre.

Napoli-Roma, le scelte di Calzona

Nonostante i continui scivoloni e la pessima stagione, i Campioni d'Italia continueranno con la solita formazione, con il 4-3-3 e il tridente Politano, Osimhen, Kvartskhelia. In difesa torna Rrahmani in mezzo a sinistra Mario Rui, panchina quindi per Natan, in grande difficoltà a Empoli. Confermato anche il centrocampo con Zielinksi titolare, nessuna cambio quindi nonostante non ci siano squalificati e infortunati e la rosa sia al completo.

Napoli-Roma, le scelte di De Rossi

Sono molti di più i problemi per De Rossi che non potrà contare sugli squalificati Paredes e Llorente, difficili anche i recuperi di Lukaku e Smaling, entrambi focalizzati più sulla sfida con il Bayer Leverkusen che sulla prossima. In attacco con El Shaarawy e Dybala ci sarà Abraham, in mediana il match winner di Udine Cristante con Pellegrini e Bove, il centrale vicino a Mancini sarà Huijsen, insomma turnover ridotto quasi a zero per De Rossi.

Napoli-Roma, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Zielinski, Lobotka, Anguissa; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano

Roma (4-3-3) Svilari, Karsdorp, Mancini, Hujisne, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; El Sharaawy, Abraham, Dybala

Napoli-Roma in diretta tv e streaming

Doppia diretta tv e streaming per la sfida tra Napoli e Roma del Maradona di domenica alle 18. La gara sarà trasmessa da DAZN su tutti i dispositivi abilitati e anche su Sy ai canali 202, 249, 214, e sul digitale terrestre sul 473 e 483, senza dimenticare la immagini potranno essere viste anche in 4K sul 213 sempre di Sky.