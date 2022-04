Perché il Napoli può ancora vincere lo Scudetto

La Fiorentina di Italiano sbanca il Maradona e il Napoli, che sognava il sorpasso sul Milan, si trova a meno due dalla vetta con l’Inter di nuovo incollata addosso. La banda Spalletti si ferma sul più bello, colpita da una viola brillante e con in panchina l’allenatore emergente migliore della Serie A, per distacco rispetto agli altri. L’allarme suona, ma l’ennesimo ko nello stadio di casa, l’ottavo in totale in stagione, il quinto in campionato, non esclude la possibilità di andarsi a prendere quel titolo che manca ormai da 32 anni.

Il Napoli può ancora vincere lo Scudetto

Il preambolo è sempre il solito, vincere lo Scudetto non sarà facile, anzi da ieri è ancora più difficile di prima, e non è l’obiettivo stagionale degli azzurri che il loro lo hanno già fatto ampiamente prendendosi con ampio anticipo la qualificazione in Champions League. Non sono di certo i campani i favoriti ma solo il fatto di essere a meno due dalla capolista Milan, e a meno tre virtualmente dall’Inter che deve recuperare il match con il Bologna, a sei giornate dalla fine è già un punto a favore.

La sensazione è che le sei sconfitte in campionato, il doppio dell'Inter e due in più del Milan, siano tante, certo, ma potrebbero non essere decisive. Le avversarie, che sicuramente perdono meno, scivolano spesso, i rossoneri in pareggi dovuti all’incapacità di segnare, e anche i nerazzurri che hanno trovato nuova linfa nel successo con la Juventus, non sembrano essere più brillanti come a fine 2021. La fatica inizia a farsi sentire per tutti, ed è per questo che la molla per il Napoli deve essere l’entusiasmo, gli azzurri devono trovare la loro partita della svolta, quella che può caricare l’ambiente, insomma Spalletti deve trovare la sua Juventus-Inter 0-1.

La svolta Scudetto in Napoli-Roma

L’occasione arriverà già domenica contro la Roma, in una partita sentitissima, contro una squadra che in Italia non perde da dieci partite e culla ancora il sogno quarto posto. E’un big match a tutti gli effetti, e sembra essere l’occasione giusta per l’accelerata finale che dovrà essere netta e soprattutto senza più sconfitte, La cornice sarà quella del Maradona, uno stadio da tornare a far diventare fortino e che ieri dopo il ko cantava senza sosta per i proprio beniamini. Il sogno è a portata di mano e una vittoria di “peso” potrebbe essere decisiva per prendersi, lo sarà sicuramente decisiva invece una sconfitta, un altro ko infatti eliminerebbe il Napoli dalla corsa.