Napoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Napoli-Salernitana si gioca, il verdetto è stato sciolto in serata quando gli ospiti hanno effettuato i tamponi che non hanno evidenziato nuovi positivi. La regola del nuovo protocollo parla chiaro, con nove contagi nel gruppo di calciatori non si gioca, la quota però non è stata raggiunta e così la squadra di Colantuono scenderà in campo. Lo farà con una formazione più che rimaneggiata, mentre Spalletti sorride perché l’emergenza infortuni sembra essere ormai un ricordo con quasi tutta la rosa al completo, anche se restano fuori daio giochi Koulibaly, Anguissa e Ounas. Gli azzurri hanno l’occasione di spiccare il volo e di superare il Milan che è solo due punti sopra, resta invece irraggiungibile l’Inter che è a quota 53 contro i 46 punti di Insigne e compagni. La Salernitana invece deve fare l’impresa per provare ad inseguire una salvezza che avrebbe del miracoloso, l’ultima della classe ha solo 10 punti, ne deve recuperare 8 al Venezia per riuscire a centrare la permanenza in Serie A.

Napoli-Salernitana: le scelte di Spalletti

Ospuna recupera, Osimhen è pronto, Insigne c'è ma solo per la panchina. Sono queste le notizie più importanti arrivate da Castlevolturno nelle ultime ore, Spalletti quindi può tornare a schierare una squadra simile a quella titolare nonostante i giocatori impegnati in Coppa d’Africa. In porta quindi torna Ospina, in difesa Juan Jesus sarà titolare con Rrahmani, solo panchina per Tuanzebe, ad oggi unico colpo di mercato degli azzurri. In mediana confermata la coppia Fabian Ruiz-Lobotka, mentre in attacco Insigne non giocherà dall’inizio, così sugli esterni Elmas e Lozano dovrebbero essere titolari a scapito di Politano. Nel ruolo di centravanti il grande dubbio della vigilia è Osimhen, il nigeriano sta bene, ha giocato una ventina di minuti con il Bologna, e potrebbe essere titolare anche se la sensazione è che non verrà rischiato subito e così il titolare dovrebbe essere Mertens.

Napoli-Salernitana: le scelte di Colantuono

Capezzi, Djuric, Fiorillo, Gondo, Kastanos, Coulibaly, Ribery, Zortea e Strandberg, è la lista dei giocatori che dovrebbero essere indisponibili per la prossima gara della Salernitana. Colantuono ha gli uomini più che contati e dovrebbe confermare il 4-4-2 con in attacco Bonazzoli e Vergani, mentre in mezzo al campo agiranno Di Tacchio e Schiavone. In difesa Gagliolo è negativo, ma ha pochi alenamenti nelle gambe così davanti a Belec dovrebbero esserci Delli Carri, Bogdan, Veseli e Kechrida.

Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens.

Salernitana (3-5-2): Belec; Delli Carri, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Vergani, Bonazzoli.

Napoli-Salernitana: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara di domenica alle 15 sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN attraverso la App su tutti i dispotivi abilitati oppure sul sito ufficiale della piattaforma da PC e Notebook. La telecronaca dell’incontro sarà affidata ad Edoardo Testoni e a Massimo Gobbi, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina.