Napoli-Salernitana, in otto salteranno il match

Il derby campano tra Napoli e Salernitana di sabato alle 18 è una sfida particolarmente delicata. I campioni d'Italia sono in crisi piena, la sconfitta 3-0 con il Torino ha certificato la caduta libera che in classifica ha ripercussioni molto pesanti visto il nono posto. Mazzarri è obbligato a vincere per riuscire almeno a rimanere agganciato al treno che porta in Europa, ma Inzaghi non può lasciargli strada perché la sua di situazione è forse peggiore con l'ultimo posto e la difficoltà di accorciare rispetto alla quartultima piazza che significa salvezza.

Napoli-Salernitana, la lunga lista degli assenti tra infortuni e squalificati

Entrambi i tecnici arrivano alla gara con tante assenze. Nel Napoli non ci sarà lo squalificato Mazzocchi che ha vissuto un esordio da incubo con la nuova maglia con l'espulsione dopo appena quattro minuti dal suo ingresso in campo. Insieme a lui non ci saranno Anguissa e Osimhen, convocati per la Coppa d'Africa, e ancora gli infortunati Meret, Olivera e Natan, con il terzino che sembra essere il più vicino al rientro.

Problemi di formazione anche per Inzaghi che dovrà rinunciare al centravanti e uomo gol per eccellenza Dia, alle prese con un problema fisico come Kastanos e Pirola, tutti e tre out con il Napoli. Non ci sarà nemmeno il centrocampista Maggiore, espulso con la Juventus e squalificato. Un problema in più lo avranno anche altri giocatori, Juan Jesus, Di Lorenzo, Mario Rui, Kvaratskhelia, Cajuste, Gyomber e Kastanos sono tutti diffidati e in caso di ammonizione saranno squalificati.