Napoli-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Derby campano con spasmodica ricerca del riscatto per Napoli e Salernitana. Gli azzurri in piena crisi sono precipitati a metà classifica, fuori da tempo dalla lotta Scudetto, ora Mazzarri rischia seriamente di abbandonare la corsa all'obiettivo minimo stagionale: il quarto posto. La Salernitana è invece ultima in classifica a quota 12 punti, le speranze salvezza sono aumentate dopo la vittoria di Verona ma il quartultimo posto è ancora a tre punti di distanza per Inzaghi.

Napoli-Salernitana, le scelte di Mazzarri

Mazzarri senza Natan, Mazzocchi Meret, Olivera, Anguissa e Osimhen, potrebbe cambiare modulo passando alla difesa a tre inserendo Ostigard vicino a Rrahmani e Juan Jesus e lasciando fuori Zielinski. Se questa dovesse essere la scelta la coppia di centrocampisti sarebbe Cajuste-Lobotka. Se invece si dovesse continuare con il 4-3-3 nessun cambio di rilievo e unico dubbio della vigilia per la maglia da centravanti con Raspadori e Simeone a giocarsela.

Napoli-Salernitana, le scelte di Inzaghi

Inzaghi non avrà a disposizione Pirola, Kastonos e Dia oltre a Maggiore squalificato. Due i dubbi della viglia, uno in difesa con Daniliuc che sembra essere in vantaggio su Lovato, e uno in attacco con Simy più di Ikwuemesi in attacco. Per il resto dentro i soliti noti con Candreva e Tchaouna ad accompagnare la punta.

Napoli-Salernitana, probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Gollini, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinsky; Kvaratskhelia, Simeone, Politano

Salernitana (3-4-2-1) Costil, Daniliuc, Gyomber, Fazio; Sambia, Legowski, Bohinen, Bradaric; Candreva, Tachaouna; Simy

Napoli-Salernitana, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Salernitana sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN su sito e app ufficiale, gli abbonati a Sky potranno seguire anche la partita in tv al canale 214. La telecronaca sarà a cura di Riccardo Mancini e Fabio Bazzani.