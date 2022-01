Napoli - Sampdoria 1-0: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Il Napoli torna alla vittoria al Maradona dopo tre sconfitte interne in campionato. Gli azzurri battono per 1-0 la Sampdoria degli ex Quagliarella e Gabbiadini grazie ad una rete di Petagna a fine primo tempo.

Spalletti, appena guarito dal Covid, torna subito a guidare i suoi ragazzi dalla panchina. Il tecnico azzurro si affida a Petagna al centro dell'attacco, con Mertens alle spalle. Torna titolare Elmas, preferito a Politano. D'Aversa ripropone Quagliarella dal primo minuto, al fianco dell'altro ex di turno Gabbiadini.

Articolo su Napoli Today

Il tabellino

Marcatori: 44' p.t. Petagna (N).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam (35' s.t. Tuanzebe); Demme (35' s.t. Fabián Ruiz), Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne (30' p.t. Politano); Petagna. All. Spalletti.



Sampdoria (4-4-2): Audero (1' s.t. Falcone); Dragusin, Ferrari (44' s.t. Yepes), Chabot, Augello (29' s.t. Murru); Askildsen, Thorsby, Ekdal (1' s.t. Rincon), Ciervo (27' s.t. Caputo); Gabbiadini, Quagliarella. All. D'Aversa.



Arbitro: Di Bello di Brindisi.



Ammoniti: 46' p.t. Chabot (S), 46' s.t. Murru (S).

Napoli - Sampdoria 1-0: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Napoli - Sampdoria 1-0 giocata domenica 9 gennaio sono disponibili su Sky Sport