Napoli-Sampdoria, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Domenica sarà il giorno della grande festa del Napoli che dopo la gara con la Sampdoria in programma alle 18,30 riceverà e alzerà al cielo la meritatissima coppa per aver vinto la Serie A. La città esploderà per l'ennesima volta nei festeggiamenti del terzo trionfo della sua storia, sarà una giornata anche di saluti con Spalletti che per l'ultima volta siederà sulla panchina azzurra. Tempo di saluti anche per la Samp che è già retrocessa e ripartirà dalla Serie B con la nuova proprietà Radrizzani che, dopo aver salvato la società, cercherà di risalire subito nel massimo campionato.

Napoli-Sampdoria: le scelte di Spalletti

Qualche cambio nel Napoli in vista del match con la Sampdoria, in difesa probabile la presenza di Juan Jesus a sinistra e Ostigard al centro al posto di Kim che potrebbe salutare per approdare al Manchester United già nelle prossime settimane. Confermato il centrocampo titolare, in attacco Osimhen con Kvaratskhelia e uno tra Raspadori e Elmas con il primo favorito.

Napoli-Sampdoria: le scelte di Stankovic

Ultima gara di campionato e probabilmente ultima sulla panchina doriana per Stankovic che deve far fronte a tante assenze, tra gli altri mancheranno Audero, Sabiri, Winks, Conti. In attacco occasione per De Luca con Gabbiadini e Djuricic alle sue spalle, a centrocampo spazio al giovane Ilkhan, in difesa Gunter con Amione e Nuytinck.

Napoli-Sampdoria: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Rincon, Ilkhan, Augello; Djuricic; De Luca, Gabbiadini.

Napoli-Sampdoria in diretta tv e streaming

La sfida sarà trasmessa in diretta da DAZN sulla App e sul sito ufficiale, per gli abbonati Sky sarà possibile guardare il match anche sul canale 214 "Zona DAZN". Quando inizierà la festa si accenderanno anche le telecamere di Rai 2 che trasmetterà in diretta tutti i festeggiamenti.