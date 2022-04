Napoli, la vittoria scaccia pensieri con il Sassuolo è da record

Squadra in casa

Il Napoli risponde chiaro e forte alle critiche segnando sei gol al Sassuolo e restando al terzo posto al termine della settimana più difficile della stagione. La clamorosa rimonta subita con l’Empoli aveva fatto finire nel caos la squadra, prima convocata per il ritiro e poi protetta e a tal punto da Spalletti da far annullare la decisione con la società che aveva accettato solo la cena insieme per parlare di quello che era successo nell’ultimo periodo.

Il malumore però intorno alla formazione campana è rimasto, i tifosi non le hanno mandate a dire, scottati, giustamente, dopo che in un paio di settimane il sogno Scudetto era evaporato. La sconfitta di Empoli rischiava di far affondare gli azzurri che invece hanno rialzato la testa travolgendo il Sassuolo con un primo tempo perfetto e che rimarrà nella storia.

Napoli-Sassuolo 6-1: primo tempo da record

Dal 2009 il Napoli non segnava tre gol nei primi venti minuti, mai ne aveva addirittura fatti quattro nei primi ventuno giri di lancette come successo oggi. La risposta alle critiche è arrivata sul campo e non serve solo a dare un segnale di solidità a tutti, ma allontana anche i fantasmi del passato.

Il ko con l’Empoli aveva fatto tornare l’incubo della scorsa stagione, con la Champions League svanita all’ultimo respiro. Questa volta non sarà così il terzo posto è protetto, il quarto è quasi realtà grazie ad un stagione ben oltre alle aspettative a cui è mancato solo un finale in crescendo per regalarsi un sogno chiamato Scudetto. Ora che l’obiettivo primario della stagione è stato centrato bisogna pensare al futuro, Spalletti resterà in sella, parola di De Laurentiis, giusto così, la partita di oggi dimostra che la squadra è con lui ed è il primo mattone su cui costruire il Napoli che verrà.