Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Maradona è pronto a riaccogliere i Campioni d'Italia. Dopo la vittoria in rimonta di Frosinone, il Napoli scende in campo nello stadio di casa per sfidare il Sassuolo battuto in casa dall'Atalanta alla prima. Rudi Garcia dovrebbe schierare la stessa formazione della passata stagione dove manca il solo Kim, volato a Monaco. Niente facce nuove anche perché il mercato ha portato solo Natan e Cajuste che non sembrano ancora pronti. Tra i neroverdi tutta da decifrare la situazione Berardi con il capitano che è stato tolto dal mercato ma resta un nome caldo per la Juventus di Allegri.

Napoli-Sassuolo: le scelte di Garcia

Nel Napoli rientra Kvaratskhelia che ha saltato l'esordio per un problema fisico, il georgiano sarà titolare nel tridente con Politano e ovviamente a Osimhen che è già andato a segno due volte allo Stirpe. In mediana il solito trio Anguissa, Lobotka e Zielinski, nessun cambio anche in difesa dove ci sarà la conferma di Juan Jesus al fianco di Rrahmani, a sinistra viaggia verso la titolarità Olivera.

Napoli-Sassuolo: le scelte di Dionisi

Per quello che riguarda il Sassuolo fuori dai giochi per problemi fisici Alvarez e Obiang, il grande dubbio della vigilia è Berardi che potrebbe restare in panchina, almeno all'inizio, lasciando il posto a Defrel. Il francese dovrebbe completare la linea di trequartisti composta anche da Bajrami e Laurientié. Il centravanti sarà ancora Pinamonti con Mulattirei che scalda i motori e potrebbe essere utile a gara in corso.

Napoli-Sassuolo: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Sassuolo (4-2-3-1) Consiglia, Toljan, Erlic, Viti, Vina; Lopez, Henrique; Laurientié, Defrel, Bajrami; Pinamonti

Napoli-Sassuolo: in diretta tv e streaming

Il match del Maradona di domenica alle 20,45 tra Napoli e Sassuolo sarà trasmessa in diretta solamente da Dazn con possibilità di vedere le immagini dall'impianto campano in streaming sia sulla App che sul sito internet. Ovviamente prima di poter vedere la partita sarà necessario sottoscrivere l'abbonamento alla piattaforma.