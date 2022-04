Napoli-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per conservare il terzo posto, il Sassuolo per rialzarsi dopo due sconfitte di fila. Non sono molti in realtà gli stimoli per le due squadre che si sfideranno al Maradona sabato alle 15. Gli azzurri, reduci dal clamoroso stop di Empoli sono da qualche settimana fuori dalla lotta Scudetto, ma essendo a più nove sulla Roma sono quasi certi di volare in Champions League, per farlo da terzi però non possono più sbagliare perché la Juve è a solo un punto di distanza. Meno ancora ha da chiedere al campionato il Sassuolo che naviga al centro della classifica ormai da tempo e ha perso anche le ultime due sfide con Cagliari e Juventus.

Napoli-Sassuolo: le scelte di Spalletti

Poche defezioni in casa Napoli, l'unico sicuro indisponibile ad oggi è Lobotka, mentre Di Lorenzo potrebbe essere almeno tra i convocati dopo oltre un mese di stop, da valuatre anche Ounas influenzato, mentre Elmas ci sarà. Dubbi di formazione ridotti quasi allo zero, Zanoli dovrebbe essere confermato a destra in difesa, mentre in mediana si tornerà ai due interpreti, Anguissa è sicuro del posto, al suo fianco al momento Fabian Ruiz sembra in vantaggio su Demme. La vera rivoluzione sarà in attacco, il Napoli vuole tornare a vincere a tutti i costi e schiererà un settore offensivo pesante, con Lozano e Insigne sugli esterni e Mertens a supporto di Osimhen. Il belga sembra aver così vinto il ballottaggio con Zielinski.

Napoli-Sassuolo: le scelte di Dionisi

Squalificato Kyriakopoulos e con Toljan, Romagna, Obiang e Harruoi tutti da valutare, e quasi sicuramente fuori dai giochi, Dionisi a poche ore dalla gara perde anche Traorè. In attacco quindi si rivede Djuricic con Raspadori e Berardi alle spalle di Scamacca in vantaggio su Defrel. In difesa la novità potrebbe essere Ayhan al posto di Chiriches che però non è ancora tagliato fuori completamente dalla lotta. Per il resto dentro tutti coloro che hanno perso, lottando, contro la Juventus nell'ultimo turno.

Napoli-Sassuolo: probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Mertens, Insigne; Osimhen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches, Ferrari, Rogério; Lopez, Frattesi; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

Napoli-Sassuolo in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona di sabato pomeriggio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN. La piattaforma renderà visibili le immagini della gara in streaming attraverso la propria APP oppure sul sito ufficiale. La telecronaca del match è stata affidata a Pierluigi Pardo che per l'occasione sarà affiancato nel commento tecnico da Massimo Gobbi.