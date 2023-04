Quando il Napoli vincerà lo Scudetto, la festa si avvicina

Il Napoli batte la Juventus all'ultimo respiro grazie al gol di Raspadori e si avvicina sempre di più allo Scudetto. Gli azzurri di Spalletti sono a quota 78 punti a più diciassette sulla Lazio seconda che ha perso contro il Torino in casa e si è allontanata ancora di più dai prossimi Campioni d'Italia.

Quando il Napoli vincerà lo Scudetto

I dubbi sono stati spazzati via ormai da settimane, il Napoli vincerà lo Scudetto al termine di un campionato da favola che ad oggi lo ha visto portare a casa 25 vittorie su 31 gare, con sole tre sconfitte, il miglior attacco del torneo con 67 gol fatti e la migliore difesa, 21 reti al passivo come la Lazio. La festa è pronta a scattare da tempo, ma dopo la rete di Raspadori è ancora più vicina del previsto.

Il Napoli potrebbe diventare già Campione d'Italia domenica prossimo battendo la Salernitana (sabato alle 15) e se la Lazio alle 12,30 non dovesse battere l'Inter a San Siro. A quel punto sarebbe vittoria del titolo con ben sei giornate di anticipo. Sarà solo il primo match point, se i capitolini dovessero battere l'Inter e il distacco dovesse rimanere lo stesso, per festeggiare durante la giornata 33 ai campani basterebbe che la Lazio non battesse il Sassuolo a prescindere dal risultato del Napoli contro l'Udinese. Andare più avanti sembra difficile, comunque se si dovesse arrivare fino alla trentaquattresima giornata a Osimhen e compagni basterebbe la Fiorentina per cucirsi addosso il Tricolore.