Napoli, chi al posto di Insigne? Tra mercato e soluzione interna

Il gol a suggellare l’addio nel giorno della festa. Lorenzo Insigne ha salutato i suoi tifosi per l’ultima volta al Maradona nel match contro il Genoa segnando la seconda rete e prendendosi i giusti cori e applausi dopo dieci anni di carriera in azzurro. Ora però è il momento di voltare pagina, il giocatore volerà a Toronto, il club campano dovrà trovare l’uomo giusto per Spalletti.

Lozano al posto di Insigne nel nuovo Napoli

Un sostituto in realtà è già arrivato, ma potrebbe non bastare. Il Napoli ha chiuso l’affare Kvaratskhelia, stellina georgiana di soli 21 anni a cui non si può chiedere al primo anno in Serie A di non far rimpiangere il capitano. Ha talento da vendere, ma andrà gestito, possibilmente senza troppe pressioni.

Così, almeno all’inizio, dovrà essere qualcun’altro il sostituto di Insigne. Oltre al mercato c’è una soluzione interna da vagliare: Lozano. Il padre agente del messicano ha dichiarato poche settimane fa che giocare a sinistra per il figlio sarebbe l’ideale e chissà che Spalletti non possa davvero pensarci. Non sarebbe una novità per Lozano che ama partire da quella parte del campo e lo fa ogni volta che veste la maglia della Nazionale. In questa stagione è andato a corrente alternata, forse un cambio di fascia può fargli trovare la continuità giusta.

Calciomercato Napoli: tutti i nomi per il dopo Insigne

E’un’idea, magari da provare in ritiro, che se dovesse funzionare coprirebbe Spalletti che a quel punto potrebbe far crescere Kvaratskhelia con calma, avendo comunque la doppia copertura a sinistra, fondamentale per giocare su tre fronti.

Il Napoli però non vuole farsi trovare impreparato se lo spostamento di Lozano non dovesse essere la soluzione giusta, oppure se direttamente Spalletti chiedesse un giocatore diverso. Per questo Giuntoli sta vagliando alcune alternative: due arrivano dal Sassuolo e sono Traorè, per cui sarebbe già stata fatta un’offerta ufficiale al Sassuolo, e il compagno in neroverde Raspadori. L’alternativa in Serie A potrebbe essere Deulofeu, oggi all’Udinese, che sarebbe stuzzicato da un’avventura a Napoli. All’estero invece continua ad essere monitorato Sinisterra, gioiellino che con i suoi gol ha trascinato il Feyenoord fino alla finale di Conference League.