Napoli, tutti i nomi per il dopo Osimhen

Victor Osimhen e il Napoli sono pronti a lasciarsi a fine stagione. Il nigeriano ha rinnovato il contratto, ma ha già deciso il suo futuro che sarà lontano dalla Campania e anche dall'Italia. I corteggiatori non mancano, c'è la Premier che lo sogna e il PSG che potrebbe fare sul serio una volta dato l'addio a Mbappè, ormai promesso sposo del Real Madrid. De Laurentiis dovrà sostituirlo al meglio e ha già diversi nomi sul suo taccuino.

La lista per il dopo Osimhen

Il candidato numero uno è Jonathan David del Lille, bomber vero e dalle caratteristiche simili all'attuale centravanti azzurro, è da tempo nel mirino e la valutazione da oltre 60 milioni potrebbe non essere un problema se dalla cessione di Osimhen dovessero arrivarne davvero più di 100. Costa meno, ma è in grande crescita Victor Boniface, classe 2000 come il canadese, uno dei punti di riferimento del super Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Non va poi scartata la pista più giovane con Santiago Gimenez del Feyenoord, nato nel 2001 che, dopo la valanga di gol segnati in questa stagione, potrebbe spiccare il volo verso la Serie A, campionato che già ospita Joshua Zirkzee, altro pallino di De Laurentiis su cui però la concorrenza è agguerritissima.

L'ultimo nome in ordine di tempo inserito nella lista per il dopo Osimhen sarebbe quello del polacco Szymanski che ha un profilo un po' diverso da quello del classico bomber. L'attaccante del Fenerbache può occupare tutte le caselle del tridente offensivo e non vive solo per il gol come dimostrano i 14 assist in stagione. La rete però, come per tutti gli attaccanti, è il suo pane quotidiano, ne ha già messe a segno 12 e per lui, 25 anni, potrebbe essere arrivato il momento di spiccare definitivamente il volo.