Dove vedere Napoli-Spal in diretta tv e streaming

E' già quasi tempo di salutare Dimaro per il Napoli che martedì 25 luglio lascerà le alture per chiudere la prima parte del lavoro in vista della prossima stagione. Dopo i sei gol rifilati ai dilettanti dell'Anaune Val di Non, la squadra di Garcia alza un po' l'asticella. Il prossimo avversario in amichevole luned' 24 luglio alle 18 sarà infatti la Spal di Di Carlo che milita nel campionato di Serie C dopo la retrocessione della scorsa annata, l'obiettivo dei ferraresi è quello di risalire subito in cadetteria.

Napoli-Spal in diretta tv e streaming gratis

Garcia si affiderà con ogni probabilità al solito 4-3-3 ma ancora una volta sarà un Napoli senza molte stelle. Ci sarà spazio per tani giovani, mentre non ci saranno facce nuove perché per ora il mercato degli azzurri è fermo. L'addio di Kim, ufficiale da qualche giorno il suo passaggio al Bayern Monaco, ha lasciato un vuoto in difesa che non è ancora stato colmato, serve almeno una pedina e Danso sembra aver di nuovo scalato posizioni. Manca anche un esterno destro difensivo, con l'affare Faraoni che sembra essere bloccato, mentre a centrocampo molto dipenderà dalle uscite.

Così i tifosi potranno vedere lunedì con calcio d'inizio alle 18 un Napoli giovane e con solo pochi titolarissimi nella sfida alla Spal. Per fortuna di tutti i fans azzurri la gara sarà trasmessa in maniera gratuita su Tv 8 alla televisione, oltre su Sky, mentre per lo streaming sarà attiva la App Sky Go e ovviamente la sfida potrà essere vista anche sul sito ufficiale del canale 8 del digitale terrestre.