Napoli, Spalletti stangato e infortuni a raffica

Il Napoli trema perché nelle ultime ore sembra si sia ribaltato il mondo. Mercoledì mattina splendeva il sole sulla squadra partenopea, prima in classifica da sola, reduce dal 4-0 con la Lazio e con il Sassuolo nel mirino per provare la prima fuga stagionale. Dalle 21,30 di ieri circa la luce si è spenta e sulla formazione campana sembra essere scesa una maledizione.

Infortuni Napoli: Kooulibaly e Fabian Ruiz fuori con l’Atalanta

Durante la gara con il Sassuolo, pareggiata dopo essere stati in vantaggio 2-0 e con il rischio nel finale di uscire a mani vuote dal match, si sono fermati per infortunio Insigne, Koulibaly e Fabian Ruiz, una buona parte dell’ossatura della squadra. Per il capitano non ci sono problemi gravi, ma per gli altri due c’è parecchia apprensione. I problemi muscolari verranno analizzati oggi, il rischio di perderli per un lungo periodo c’è e comunque di sicuro non ci saranno con l’Atalanta. Due ko che si aggiungono a quelli di Osimhen e Anguissa, in pratica sabato sera mancherà mezza squadra.

Le brutte notizie però non finiscono qui, oggi è arrivata la stangata per Luciano Spalletti fermato per due turni dal giudice sportivo per le proteste durante la partita con il Sassuolo. Una stangata per il toscano che quindi non sarà in panchina contro la Dea in un match fondamentale.

L’Atalanta infatti è lanciatissima, non perde da sette gare di fila in campionato e ha vinto le ultime quattro. E’ad oggi forse l’avversario più pericoloso e con i suoi 31 punti è lì, insieme al gruppo che si sta contendendo lo Scudetto. Tra infortuni e stangate, il Napoli arriva all’ennesimo test della stagione nel peggiore dei modi: senza il proprio comandante e con ua rosa ridotta ai minmi termini. Servità un’impresa per fermare la banda Gasperini.