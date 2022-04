Napoli-Spalletti: conferma in bilico? Spuntano i possibili sostituti

Il tracollo di Empoli avrà delle ripercussioni immediate in casa Napoli: ritiro punitivo a cominciare da domani, con Spalletti che ha convinto la dirigenza a lasciare un giorno di riposo dopo il caotico finale della gara di ieri. ll ribaltone del Castellani è stato seguito da qualche screzio negli spogliatoio, o almeno così raccontano alcuni quotidiani e siti sportivi, nulla di grave, ma c’era bisogno di un segnale per non far staccare del tutto la spina al gruppo che ancora deve matematicamente conquistare l'access alla prossima Champions League.

Spalletti potrebbe lasciare il Napoli

Il ko di ieri, quello con la Fiorentina e in mezzo il pari con la Roma hanno chiuso la possibilità di tornare a vincere lo Scudetto, era un sogno da cullare e nulla più per una stagione che resta comunque positiva visto che, a meno di altri clamorosi tonfi, il Napoli tornerà in Champions. Obiettivo raggiunto quindi, ma sotto il Vesuvio serpeggia un certo malumore, perché in molti pensavano che potesse essere la volta buona e in tanti hanno individuato in Luciano Spalletti il colpevole delle cadute azzurre.

C’è chi spiega che anche il rapporto con De Laurentiis non sia più idilliaco e questo potrebbe essere molto più preoccupante perché potrebbe portare all’addio a fine stagione. Una scelta decisamente drastica, ma secondo alcuni quotidiani non da escludere totalmente.

De Zerbi o Italiano per la panchina del Napoli

Insieme alle voci di un possibile addio, iniziano anche a circolare i primi nomi dei sostituti. Non è un mistero che dalle parti di Castelvolturno piaccia molto Italiano che tra l’altro sembra avere una clausola rescissoria con la Fiorentina da poter sfruttare entro il 15 giugno. Tempi stretti quindi e operazione di certo non low cost perché strappare l’allenatore ai viola costerebbe 10 milioni, senza contare che sia il mister ex Spezia che la società toscana non sembrano aver nessun motivo per separarsi, anzi dopo questa ottima stagione c'è tutta l'intenzione di comtinuare il percorso di crescita insieme.

Per il Napoli quindi la pista Italiano è difficile, mentre potrebbe prendere quota secondo i rumors quella che porta a De Zerbi, ex Sassuolo, e finito allo Shakthar Donetsk in estate. Una parentesi internazionale che è stata bloccata dalla guerra e così, se davvero Spalletti dovesse lasciare la Campania, De Zerbi potrebbe diventare un nome molto caldo.