Napoli-Spalletti, addio più vicino: i possibili sostituti

"Non tarpo le ali a nessuno" così De Laurentiis ha commentato la situazione allenatore, parole che sanno di addio. Non è ancora certo, probabilmente le parti si parleranno ancora, ma questa dichiarazione unita all'indiscrezione del mancato accordo sul rinnovo di contratto con Spalletti stanno rendendo tutto molto complicato. La rottura sembra vicina, lo Scudetto vinto non riuscirà a ricucire lo strappo e così iniziano i rumors sul futuro della panchina del Napoli.

Napoli, sogno Klopp per sostituire Spalletti

La ricerca del nuovo mister sarebbe già partita e la lista per il dopo Spalletti comprende almeno tre nomi da mettere nel cassetto dei sogni per il Napoli. Il primo, rilanciato oggi dalla Gazzetta dello Sport, è Jurgen Klopp autore della rinascita del Liverpool e della costruzione di un Borussia Dortmund bello e vincente. De Laurentiis lo aveva già contattato una decina di anni fa, non se ne fece nulla e anche in questa occasione la pista sembra difficile perché il tecnico dei reds ha uno stipendio da quasi 18 milioni di euro che lo rende il terzo più pagato al mondo.

La questione economica si impone come un nodo importante per la scelta del nuovo allenatore ed è un ostacolo per esempio per la pista Antonio Conte, attualmente libero, ma quasi sempre legato alle sue squadre con ingaggi vicini alla decina di milioni di euro. Difficile strappare al Brihgton De Zerbi con l'allenatore italiano che sta facendo bene e non sembra intenzionato a cambiare aria, senza contare che è legato al suo attuale club da una clausola da 13 milioni di euro.

Benitez, Gasperini e Italiano: i nomi alla portata del Napoli

Al di là dei sogni, che a volte si avverano e altre no, ci sono altri profili accostati al Napoli che potrebbero essere più facili da convincere. De Laurentiis sembra aver riallacciato da tempo i contatti con Rafa Benitez che è già stato sulla panchina azzurra. L'ultima avventura dello spagnolo è stata deludente, solo 13 partite con l'Everton nel 2022, la penultima lo ha visto impegnato in Cina nel Dalian Young.

In Italia piacciono invece due profili, Gasperini che non è ancora sicuro di restare all'Atalanta e Vincenzo Italiano che con la sua Fiorentina ha conquistato due finali (Coppa Italia e Conference League). Sono due tecnici simili, se si tralascia l'età, due allenatori votati all'attacco, con ingaggi abbordabili, tante idee e la capacità di valorizzare la rosa a disposizione.