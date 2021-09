Napoli-Spartak Mosca, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dopo sei successi di fila in campionato, il Napoli si immerge di nuovo nell’Europa League, iniziata per gli azzurri con il pareggio in rimonta con il Leceister. Il punto in Inghilterra è stato il primo passo verso la qualificazione, ora però bisogna accelerare e vincere in casa contro i russi dello Spartak Mosca, sconfitti alla prima dal Legia Varasavia, è obbligatorio per non complicarsi la vita.

Le probabili formazioni di Napoli-Spartak Mosca

Spalletti ha già annunciato il turnover per la gara di oggi con almeno quattro cambi rispetto alla formazione titolare degli ultimi tempi. In porta torna Meret, guarito dall’infortunio, in difesa Manolas si riprende il posto e fa sedere in panchina Rrahmani, a destra in difesa si rivede Malcuit mentre in mezzo Demme sarà il compagno di Anguissa. Pochi dubbi in attacco dove coservano la maglia Osimhen, Insigne e Zilelinski, mentre questa volta è Lozano a vincere il ballottaggo con Politano.

I russi arrivano al Maradona quasi obbligati a portare a casa almeno un punto per non vedere già quasi sfumate le possibilità di qualificaizione. Lo Spartak Mosca non è in un grande momento di forma e lo dimostrano le due sconfitte di fila con Legia Varsavia e CSKA tra campionato e coppa a cui è seguito il successo 2-0 con l’Ufa. Nella squadra titolare di questa sera ci sono anche un paio di vecchie conoscenze del calcio italiano come Victor Moses, ex Inter, e il talento argentino Ponce, meteora della Roma. Di seguito lo schema con le probabili formzioni del match

Napoli (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Spartak Mosca(3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Litvinov, Ayrton Lucas; Bakaev, Ponce, Promes.

Dove vedere Napoli-Spartak Mosca in diretta streaming e tv

La sfida di oggi tra Napoli e Spartak Mosca sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e non solo. La partita sarà visibile anche su Sky in tv sui canali Sport Uno (satellite e digitale terrestre) e Sport. In telecronaca per quello che riguarda DAZN spazio a Stefano Borghi e a Simone Tiribocchi, mentre su Sky ci saranno Paolo Ciarravano e Lorenzo Minotti.