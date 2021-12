Napoli - Spezia 0-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa

Squadra in casa Napoli

Il Napoli getta al vento quanto di buono fatto pochi giorni prima a Milano perdendo clamorosamente in casa contro lo Spezia. Decisivo un autogol di Juan Jesus nel primo tempo. Brutta la prestazione degli azzurri che inanellano la terza sconfitta consecutiva in campionato al Maradona, dato che comincia a preoccupare. Senza Osimhen l'attacco azzurro sembra essersi smarrito e la difficoltà con la quale gli uomini di Spalletti trovano il gol è un campanello d'allarme da non trascurare.

Articolo su Napoli Today

Il tabellino

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui (86' Ghoulam); Lobotka (78' Elmas), Anguissa; Politano (86' Demme), Zielinski (70' Ounas), Lozano; Mertens (46' Petagna). All. Spalletti.

SPEZIA (3-5-1-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Kiwior, Bastoni, Reca; Agudelo (94' Colley); Manaj. All. Thiago Motta.

Arbitro: Massimi di Termoli.

Marcatori: 37' J. Jesus (aut.).

Note: ammoniti Kwior, Mario Rui, Maggiore.

Napoli - Spezia 0-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Napoli - Spezia 0-1 giocata mercoledì 22 dicembre dicembre sono disponibili su Sky Sport