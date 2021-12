Napoli-Spezia, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli torna in campo tre giorni dopo l’impresa di San Siro per proclamarsi l’anti Inter in Serie A. Gli azzurri, nonostante le difficoltà e gli ultimi risultati negativi, hanno dimostrato carattere e non solo battendo il Milan. L’emergenza infortuni continua, ma non può essere un alibi e così Spalletti ha trovato il modo di fare di necessità virtù rilanciando alcuni di quei giocatori che sembrano fuori dalle rotazioni iniziali. Il prossimo impegno della seconda della classe, a meno quattro dalla vetta, sarà mercoledì alle 20,45 contro uno Spezia in crisi in cui il destino di Thiago Motta è appeso ad un filo. Il tecnico reduce da sette gare senza vittorie sembra non avere chance di restare in sella anche dopo la sosta natalizia. I liguri stanno già sondando una lunga lista di sostituti per centrare la seconda salvezza di fila in Serie A, al momento alla portata visto che la zona rossa è distante ancora tre punti.

Napoli-Spezia: le scelte di Spalletti

Il Napoli arriva alla sfida ancora una volta in emergenza, Spalletti non recupera nessuno degli inforunati e quindi dovrà fare a meno ancora una volta di Osimhen, Fabian Ruiz, Insigne, Mario Rui e Koulibaly. Tate assenze che costringono il tecnico a confermare quasi tutta la formazione che ha sbancato San Siro. A destra in difesa va l’ottimo Malcuit visto nelle ultime settimane, con Di Lorenzo che trasloca a sinistra. In mezzo ballottaggio tra Demme e Lobotka con il primo in leggero vantaggio perché il compagno è reduce da un problema fisico. L’unico cambio rispetto alla partita con il Milan potrebbe essere quello tra Mertens e Petagna con il belga che dovrebbe tornare titolare davanti a Elmas, Lozano e Zielinski.

Napoli-Spezia: le scelte di Thiago Motta

Fuori Verde, Salcedo e Sala, oltre a Nzola “punito” per il brutto gesto dell’ultima gara, Thiago Motta si giocherà la panchina al Maradona con il 3-5-2 in cui in attacco insieme a Manaj ci sarà Strelec. La formazione sembra essere decisa con Gyasi e Reca sugli esterni a coprire tutto il campo mentre in mezzo Kiwior sarà affiancato dagli inamovibili Maggiore e Kovalenko. In difesa Amian dovrebbe vincere il ballottaggio con Ferrer per chiudere la retroguardia davanti a Provedel con Erlic e Hristov.

Napoli-Spezia: le probabili formazioni

Napoli (4-2-3-1) Ospina, Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Anguissa, Demme; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens

Spezia (3-5-2) Provedel, Amian, Erlic, Hristov; Gyasi, Kolavenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Manaj, Strelec.

Napoli-Spezia: dove vederla in tv e streaming

La sfida di domani sera alle 20,45 sarà trasmessa solamente da DAZN, niente immagini quindi per gli abbonati a Sky. La piattaforma streaming è visibile attraverso tutti i dispotivi abilitati comprese le Smart TV e le console Palystation e XBOX. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo mentre al commento tecnico ci sarà Marco Parolo, ex centrocampista tra le altre della Lazio.