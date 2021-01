Napoli-Spezia, le probabili formazioni: turnover per Gattuso, spazio a Politano

Vincere per lasciarsi alle spalle gli ultimi due ko. Questo l'obiettivo del Napoli che giovedì 28 gennaio, alle 21, ospiterà allo stadio Diego Armando Maradona lo Spezia nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. Gli azzurri, dopo le sconfitte con Juventus in Supercoppa e Verona in campionato che hanno messo in bilico la posizione del tecnico Gennaro Gattuso, hanno necessità di tornare a sorridere, ma gli aquilotti promettono battaglia. La vincente, in semifinale, affronterà una tra Atalanta e Lazio.

Napoli-Spezia, le scelte dei due allenatori

Gattuso, contro i liguri, dovrebbe rispolverare il 4-3-3 abbandonando il 4-2-3-1 visto nelle ultime settimane. Probabile un ampio turnover, con numerosi titolari che potrebbero rimanere, almeno inizialmente, in panchina. Tra i pali quindi spazio per Meret, con la difesa composta da Hysaj, Manolas, Rrahmani e Ghoulam. A centrocampo Lobotka, Demme ed Elmas, mentre in attacco l'unico certo del posto è Politano: insieme a lui, per completare il tridente, ballottaggio Insigne/Lozano e Petagna/Mertens, entrambi non al meglio delle condizioni e da valutare per la sfida con gli aquilotti.

4-3-3 anche per Italiano, privo in attacco di Piccoli. Al suo posto Galabinov, con ai lati Agudelo e Verde. In mezzo al campo Estevez, Ricci e Deiola, con la difesa composta da Vignali, Erlic, Terzi e Bastoni.

Napoli-Spezia, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Rrahmani, Ghoulam; Lobotka, Demme, Elmas; Politano, Petagna, Lozano. All. Gattuso

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Terzi, Bastoni; Estevez, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo. All. Italiano