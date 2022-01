Napoli attento, le spagnole ti soffiano sia Reinildo che Tagliafico

Si complica il mercato del Napoli che in questa sessione è stato scosso solo dall’arrivo di Tuanzebe in difesa per sostituire Manolas. Era l’unica mossa davveero necessaria ed è stata fatta subito in modo da non lasciare scoperta la rosa di Spalletti. Negli ultimi giorni però a Castlevolturno qualcosa si è mosso per rendere migliore la fascia sinistra azzurra, visto che al momento ci sono solo Mario Rui e Ghoulam, con il secondo che dopo il recupero dai tanti infortuni dovrebbe lasciare la squadra a fine stagione, il rinnovo è infatti lontanissimo.

Napoli-Barcellona per Tagliafico

La grande occasione per Giuntoli è arrivata dall’Olanda con Tagliafico che ha espresso la volontà di lasciare l’Ajax dove ad oggi non è più titolare. La Serie A lo affascina e il Napoli ha mosso i primi passi in una trattativa che però non è semplice. Il calciatore ha sì volgia d'Italia però ha un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, tanti per De Laurentiis, e poi ci sono i lancieri che sono disposti allo sconto ma solo per la cessione a titolo definitivo e non per il prestito, opzione preferita dai campani.

Lo stand by nella trattativa ha permesso al Barcellona di inserirsi, secondo i media spagnoli i blaugrana sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra tra i sei e i sette milioni che accontenterebbe l’Ajax. Non è però ancora finita visto che i catalani non se la passano molto bene a livello economico e devono liberare spazio salariale, quindi cedere almeno un giocatore, prima di poter concludere operazioni in entrata.

Reinildo si allontana dal Napoli: c’è l’Atletico Madrid

Sembra invcece essere defnitivamente tramontata l’ipotesi Reinildo Mandava, mancino di 27 anni corteggiato ormai da mesi da Giuntoli. L’esterno lunedì era a Madrid per negoziare gli ultimi dettagli del suo nuovo contratto con l’Atletico di Simeone. L’accordo, secondo il Mundo Deportivo, è stata raggiunto. A questo punto manca solo l’intesa con il Lille che ha l’ultima occasione di monetizzare visto che Reinildo va in scadenza a giugno. Tra domanda e offerta sembra esserci una distanza di solo un milione, insomma l’affare è praticamente concluso.