Napoli-Torino 1-0, Osimhen riporta in testa gli azzurri

Al Napoli basta un lampo del solito Osimhen per rimettere la freccia sul Milan e tornare in testa alla classifica. Gli azzurri battono per 1-0 il Torino dello spauracchio Juric al termine di una partita rocambolesca, che sembrava letteralmente stregata per i partenopei.

A decidere il match l'attaccante azzurro sempre più idolo dei tifosi, che con uno stacco imperioso a otto minuti dalla fine fa esplodere il Maradona bucando la porta di Milinkovic Savic. Gli uomini di Spalletti restano in solitaria in testa alla classifica con due punti di vantaggio sul Milan, collezionando l'ottava vittoria in altrettante partite.

Articolo su Napoli Today

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski (71' Mertens); Politano (60' Lozano, 89' Juan Jesus), Osimhen, Insigne (71' Elmas). All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Bremer, Rodriguez (67' Buongiorno); Singo, Lukic, Mandragora (8' Kone, 89' Warming), Ola Aina; Linetty (67' Pobega), Brekalo; Sanabria (67' Belotti). All. Juric.

Arbitro: Sacchi di Macerata

Marcatori: 82' Osimhen

Note: ammoniti Linetty, Pobega, Koulibaly, Anguissa.