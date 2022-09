Napoli-Torino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli ancora imbattuto in stagione e reduce da cinque vittorie di fila mette nel mirino il Torino di Juric. La prima in classifica sabato proverà a spiccare il volo contro un avversario difficile ma non in un grande momento d forma. I granata infatti sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, le ultime di fila contro Sassuolo e Inter. Il Maradona cercherà di essere il solito valore aggiunto in una partita in cui gli azzurri non potranno contare su Osimhen ancora infortunato.

Napoli-Torino: le scelte di Spalletti

La capolista conferma il 4-3-3 ma deve rinunciare a Osimhen e Politano. Il tridente quindi cambierà pelle con Elmas favorito sull'acciaccato Lozano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.Il grande dubbio della vigilia è chi sarà il centravanti con Simeone in leggero vantaggio sull'eroe azzurro in Nations League Giacomo Raspadori. Per il resto l'undici sembtra fatto con Rrhamani in vantaggio su Ostigard e Mario Rui più di Olivera a sinistra in difesa. Per la mediana chiavi della regia sempre in mano a Lobotka con Zielinski e Anguissa suoi fidi scudieri.

Napoli-Torino: le scelte di Juric

Buone notizie dall'infermeria per Ivan Juric che ritrova Miranchuk ormai guarito dall'infortunio. Il russo però non partirà dall'inizio, alle spalle di Sanabria infatti dovrebbero giocare Vlasic e Radonjic. Ricci e Vojvoda non sono al meglio e quindi il centrocampo ha già preso forma con Lukic e Linetty in mezzo e Singo e Lazaro sugli esterni. Unico ballottaggio alla vigilia del match è quello tra Schuurs e Djidji, con il primo in legger vantaggio per partire dal primo minuto.

Napoli-Torino: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Linetty, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

Napoli-Torino in diretta tv e streaming

Il match di sabato alle 15 sarà trasmesso solamente da DAZN in streaming sul sito ufficiale oppure sulla App. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi e all'ex centrocampista centrale Dario Marcolin.