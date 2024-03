Napoli-Torino, dove vedere la partita in diretta tv e streaming: le probabili formazioni

Sono giorni caldi per il Napoli che stasera al Maradona sfida il Torino alle 20,45 e poi volerà a Barcellona dove proverà a passare ai quarti di finale di Champions League dopo l'1-1 dell'andata. Calzona grazie ai successi con Sassuolo e Juventus sembra aver trovato la chiave per ridare agli azzurri entusiasmo e soprattutto punti con la corsa verso il quarto posto che adesso comprende anche i Campioni d'Italia. Attenzione però al Toro di Juric che ha giocato tre ottime partite con Fiorentina, Lazio e Roma raccogliendo molto meno di quanto avrebbe meritato.

Napoli-Torino, le scelte di Calzona

Niente turnover per Calzona che non vuole mollare la presa sul campionato e quindi penserà al Barcellona solo da domani. In attacco i ritrovati Osimhen e Kvaratskhelia guideranno l'assalto azzurro ai grantaa con Politano a chiudere il tridente. In mediana spazio a Zielinski, non utilizzabile in Europa, in difesa niente Rrahmani dentro Ostigard con Juan Jesus. Fuori dai giochi per infortunio Ngonge e Cajuste.

Napoli-Torino, le scelte di Juric

Problemi di formazione per Jurci che dovrà rinunciare in difesa a Lovato e Schurrs e in mediana a Tameze e Ilic oltre a Rici squalificato. Alle spalle di Vlasic quindi tandem inedito con Linetty e Gineitis. In attacco confermato il tandem pesante Sanabria-Zapata, in difesa tocca a Masina con Buongiorno e Djidji.

Napoli-Torino, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Torino (3-4-1-2) Milinkovic-Davic, Djidji, Buongiorno, Masina; Lazaro, Linetty, Gineitis, Rodriguez; Vlasic; Zapata-Sanabria

Napoli-Torino in diretta tv e streaming

Buone notizie per i tifosi della due squadre che potranno vedere la sfida in TV su Sky e anche su DAZN scaricando l'applicazione direttamente sulla Smart Tv oppure su una Firestick. Doppia opzione anche per lo streaming con i servizi Sky Go e Now TV oltre che il sito di DAZN