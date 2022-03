Napoli - Udinese 2-1: tabellino e dove vedere gli highlights

Il Napoli sfata il tabù Maradona e batte 2-1 l'Udinese al termine di una gara ricca di emozioni. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo con Deulofeu. Nella ripresa grande reazione degli azzurri, che ribaltano il match grazie ad una doppietta di uno scatenato Osimhen. Unica nota stonata di giornata l'infortunio a Di Lorenzo, uscito nel finale del match dopo uno scontro con Silvestri. Al 12esimo primo squillo azzurro: sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Politano, Koulibaly impatta bene di testa, ma il portiere dell'Udinese Silvestri fa buona guardia. Al 21esimo, come un fulmine a ciel sereno, l'Udinese passa in vantaggio: Deulofeu con un tiro dal limite beffa Ospina e porta in vantaggio i bianconeri.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo (33' st Zanoli), Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz (1' st Mertens); Politano (25' st Zielinski), Osimhen, Insigne (43' st Elmas). Allenatore: Spalletti. A disposizione: Marfella, Idasiak, Tuanzebe, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Demme, Lozano.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Mari, Zeegelaar; Molina (31' st Soppy), Pereyra (43' st Jajalo), Walace, Makengo (31' st Samardzic), Udogie; Deulofeu, Beto (23' st Pussetto). Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Benkovic, Arslan, Nestorovski.

ARBITRO: Fourneau di Roma

MARCATORI: 22' pt Deulofeu (U), 7' st Osimhen (N), 18' st Osimhen (N)

NOTE: Espulso al 37' st Pablo Marì (U), per gioco falloso. Ammoniti: Rrahmani, Osimhen (N); Zeegelaar, Udogie (U). Recupero: 1' pt, 6' st.

