Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli per ritrovarsi e cercare di accorciare il gap con l'Inter, l'Udinese per uscire da una crisi che la attanaglia fin dalla scorsa stagione. Sono due squadre in difficoltà quelle che si affrontano al Maradona nel turno infrasettimanale di Serie A mercoledì alle 20,45, Garcia è sulla graticola per i risultati, il suo Napoli ha vinto solo una delle ultime quattro partite, per la gestione dei cambi e anche dei big con Kvaratskhelia e Osimhen che non ha hanno gradito le ultime sostituzioni. Sottil dal canto suo ha un'infermeria piena ed è ancora alla ricerca del primo successo in campionato dopo due sconfitte e tre pareggi.

Napoli-Udinese, le scelte di Garcia

Garcia, che deve rinunciare a Rrahmani e Juan Jesus per infortunio, è pronto a confermare buona parte della squadra dell'ultimo turno. In attacco la novità dovrebbe essere Politano che chiude il tridente con Osimhen e Kvartskhelia. A centrocampo dentro i titolarissimi, in difesa le seconde linee Natan e Ostigard che hanno fornito una buona prestazione con il Bologna.

Napoli-Udinese, le scelte di Sottil

Sono otto gli indisponibili dei friulani che ancora una volta non possono schierare gli infortunati Davis, Kabasele, Semedo, Masina, Ehzibue, Brenner, Deulofeu e Ebosse. Scelte obbligate quindi per Sottil che conferma il 3-5-2 in cui la stella in mediana è Samardzic, mentre in attacco sono rimasti solo Lucca e Thauvin. Solo panchina ancora per Pereyra che deve recuperare la forma migliore dopo un'estate intera passata ad allenarsi da solo.

Napoli-Udinese, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Udinese (3-5-2) Silvestri, Perez, Bjiol, Kristense; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

Napoli-Udinese in diretta tv e streaming

La gara del Maradona di mercoledì sera sarà trasmessa solamente da Dazn piattaforma che detiene tutti i diritti per le partite di Serie A. Gli abbonati al servizio potranno godersi la sfida sia sulla App ufficiale che sul sito.