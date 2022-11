Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il lanciatissimo Napoli di Spalletti va a caccia dell'undicesima vittoria di fila in campionato per scavare un solco ancora più netto sulle inseguitrici. I campani hanno otto punti in più della seconda e viaggiano a velocità doppia rispetto agli altri. L'ultimo ostacolo prima dela lunga sosta dovuta al Mondiale sarà l'Udinese, formazione che dopo un exploit straordinario adesso è in crisi di risultati, non vince da sette partite tra campionato e Coppa Italia con cinque pareggi e due sconfitte. Un ruolino di marcia che ha spedito Sottil all'ottavo posto in classifica.

Napoli-Udinese: le scelte di Spalletti

Difficile il recupero di Kvaratskhelia, Spalletti in attacco dovrebbe puntare su Elmas insieme a Lozano, decisivo con l'Empoli, e a Victor Osimhen. Pochi i dubbi di formazione per il Napoli che non recupera Rrahmani e quindi punta ancora su Juan Jesus con Kim nel cuore della difesa. A sinistra più Olivera di Mario Rui mentre dovrebbe tornare dal primo minuto la mediana titolare con Lobotka regista e ai suoi fianchi Anguissa e Zielinski.

Napoli-Udinese: le scelte di Sottil

Nell'Udinese dovrebbe ritrovare una maglia da titolare Beto con Deulofeu inamovibile in attacco. Fuori da giochi Makengo, sono da valutare le condizioni di Udogie e Nuytinck che proveranno fino alla fine ad esserci, nel caso non dovessero facrcela spazio a Ehizibue e Bijol. Non cambia la mediana con Lovric, Walace e Samardzic che dovranno cercare di arginare la marea azzurra e proprorre anche gioco.

Napoli-Udinese: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Elmas. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Pereyra; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

Dove vedere Napoli-Udinese in diretta tv e streaming

La partita del Maradona di sabato alle 15 sarà trasmessa da DAZN con le solite modalità, su App e sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno invece vedere la gara attraverso il canale Zona DAZN al numero 214 della piattaforma saltellitare. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi e a Simone Tiribocchi.