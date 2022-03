Napoli-Udinese, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Riparte la corsa Scudetto del Napoli che dopo la vittoria con il Verona è a meno tre dal Milan. Spalletti, dopo la sconfitta proprio con i rossoneri, spera in un passo falso di Pioli contro il Cagliari per provare a riagganciare la testa e magari tenere ancora a distanza l'Inter, terzo della classe. Al Maradona, una volta fortino inespugnabile e oggi terra di conquista per tanti, solo una vittoria azzurra nelle ultime cinque gare, arriva l'Udinese affamata di punti salvezza. Cioffi ha conquistato sei punti nelle ultime quattro partite, risultati utili per salire a quota 30 in classifica a più otto sul Venezia che ha una gara in meno e domenica sfida la Sampdoria in un importante scontro diretto.

Napoli-Udinese: le scelte di Spalletti

Spalletti dovrebbe confermare il 4-3-3 visto contro il Verona con Zielinski che partirà dalla panchina per una mediana più fitta formata da Fabian Ruiz, Anguissa e Lobotka. Nessun cambio in vista in difesa, mentre in attacco è l'ora del rilancio di Insigne e Politano esclusi domenica scorsa dopo le prove incolori con il Milan ma pronti a riprendersi i propri posti dal primo minuto. A fare le spese di questa decisione saranno Elmas e Lozano, utilizzabili però a entrare a gara in corso in caso di bisogno. Nessun dubbio su chi sarà il centravanti, Osimhen è assolutamente inamovibile mentre in panchina ci sarà solo Mertens, Petagna si è infatti infortunato durante la settimana e non sarà della gara.

Napoli-Udinese: le scelte di Cioffi

Poche novità per Cioffi che presenterà l'ormai consueto 3-5-2 con un grosso dubbio in difesa: Perez potrebbe non farcela, al suo posto ballottaggio tra Zeegelaar e Benkovic con il primo in leggero vantaggio. Il resto della squadra sembra essere fatto con la coppia offensiva formata da Beto, a secco di gol da oltre due mesi, e Deulofeu. Buone notizie a centrocampo dove Walace rientra dalla squalifica e sarà di nuovo titolare, solo panchina quindi per Jajalo.

Napoli-Udinese: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Napoli-Udinese: diretta streaming e tv

L'unico modo per vedere la partita del Maradona in programma domenica alle 15 sarà quella di collegarsi alla App o al sito di DAZN. Il servizio è in abbonamento e disponibili tramite tutti i dispositivi abilitati come Smart Tv, smartphone, tablet, pc, notebook e console. La telecronaca è stata affidata a Pierluigi Pardo e a Riccardo Montolivo.