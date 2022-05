Napoli, il Maradona prepara la festa per Lorenzo Insigne

Il momento tanto atteso è arrivato, domenica lo stadio Maradona saluterà Lorenzo Insigne. Il capitano del Napoli, da dieci anni in maglia azzurra, si prepara a dare e ricevere l’ultimo saluto al suo stadio prima di prendere la via di Toronto, sua prossima avventura professionale.

Insigne-Napoli: il saluto del Maradona

Nella sfida in cui il Genoa si gioca tutto in chiave salvezza mentre il Napoli non ha più nulla da chiedere al campionato, tutti gli occhi saranno, ancora una volta, puntati sull’attaccante. I tifosi, mai avari di critiche nei suoi confronti, sono pronti a tributare il giusto applauso a chi è arrivato da giovane speranza, è diventato uomo, poi campione e infine capitano della squadra. Saranno in quarantamila allo stadio Maradona per vederlo uscire per l’ultima volta dal tunnel degli spogliatoio e calcare quell’erba che è stato il suo palcoscenico per oltre 400 volte in cui ha segnato 121 gol, terzo miglior dato della storia del Napoli dietro a Mertens e Hamsik e davanti a Diego Armando a Maradona.

Insigne verrà premiato per la sua lunga carriera in azzurro e poi c’è chi sussurra che per lui allo stadio ci sarà una celebrazione mai vista. L’attaccante non sarà riuscito a riportare gli azzurri sul tetto d’Italia, ma è l’uomo simbolo di un Napoli che si è stabilito nelle parti alte della classifica tornando tra le big del campionato dopo anni di buio.

Sarà una grande festa, poi toccherà ad Insigne salutare chi gli è stato più vicino in questi lunghi dieci anni. Mercoledì 18 maggio il giocatore inviterà amici e tutti gli ex compagni, oltre agli azzurri con cui ha vinto gli Europei in estate, per la festa d’addio. Il tempo dei saluti è arrivato, Lorenzo Insigne domenica giocherà l’ultima partita al Maradona, poi volerà a Toronto.