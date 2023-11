Napoli-Unione Berlino, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Napoli punta gli ottavi di Champions League, mercoledì al Maradona alle 18,45 gli azzurri hanno la possibilità di staccare una buona fetta del pass affrontando l'Union Berlino, già sconfitta all'andata, e in piena crisi con undici sconfitte di fila prima del match. I tedeschi sono ultimi nel girone a 0 punti e ormai quasi tagliati fuori dalla lotta per i primi due posti, il Napoli è a quota sei e vincendo potrebbe staccare definitivamente il Braga, terzo a 3 punti, impegnato contro il Real Madrid.

Napoli-Union Berlino, le scelte di Garcia

Non cambia il suo Napoli Rudi Garcia che sembra aver trovato la formula per essere di nuovo vincente. In attacco Raspadori vince ancora il ballottaggio con Simeone, con tre gol in tre partite l'azzurro è in grande forma, impossibile rinunciarci. Così come ai suoi fianchi non si può prescindere da Politano e Kvartskhelia, nessun turno di riposo in mediana dove giocano sempre Lobotka, Anguissa e Zielinski. In difesa Natan vince la sfida con Ostigard e sarà il compagno di Rrahmani davanti a Meret.

Napoli-Union Berlino, le scelte di Fischer

I tedeschi si presentano alla sfida privo di Schafer, Juranovic e Doekhi, confermato il 3-5-2 con gli ex Serie A Bonucci, in difesa, e Gosens a sinistra, il tedesco è il capocannoniere della squadra con 4 reti. In attacco potrebbero spuntarla Becker e Fofana per provare a ritrovare il gol perduto, in mediana è Khedira, fratello di Sami, la luce del gioco, sicuramente in campo per squalificato per la prossima gara di Bundesliga

Napoli-Union Berlino, le probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Union Berlino (3-5-2): Ronnow; Diogo Leite, Knoche, Bonucci; Trimmel, Aaronson, Khedira, Haberer, Gosens; Becker, Fofana.

Napoli-Union Berlino in diretta tv e streaming

La sfida tra Napoli e Union Berlino valida per la quarta giornata dei gironi di Champions League sarà trasmessa in Italia solamente da Sky in tv ai canali 201, 213 e 252. Per lo streaming lo spettacolo sarà visibile sulla App Sky Go, su Now Tv e sul servizio Mediaset, Infinity +