Napoli - Verona 1-1: : partita, tabellino e dove vedere gli highlights

Squadra in casa Napoli

Il Verona ferma il Napoli al Maradona. Il match tra azzurri e scaligeri finisce 1-1. Gli uomini di Spalletti non riescono ad avere la meglio sulla squadra di Tudor, nonostante un'altra buona prestazione. Al vantaggio iniziale di Simeone risponde poco dopo Di Lorenzo. Nella ripresa i partenopei non riescono a far capitolare il fortino ospite.

Articolo su Napoli Today

Il tabellino

Marcatori: 14′ Simeone (V), 18′ Di Lorenzo (N).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa (85′ Mertens), Fabian Ruiz; Politano (61′ Lozano), Zielinski (61′ Elmas), Insigne (85′ Ounas); Osimhen (90′ Petagna). All. Spalletti.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter (83′ Magnani), Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Casale; Barak (75′ Bessa), Caprari (83′ Kalinic); Simeone (75′ Lasagna). All. Tudor.

Ammoniti: Rrahmani (N), Barak (V), Veloso (V), Dawidowicz (V), Bessa (V), Kalinic (V), Osimhen (N).

Espulsi: Bessa (V), Kalinic (V).

Napoli - Verona 1-1: dove vedere gol e highlights

Le immagini salienti di Napoli - Verona 1-1 giocata domenica 7 novembre sono disponibili su Sky Sport