Tutto su Napoli-Verona, diretta tv, streaming e probabili formazioni

Il Napoli per non perdere il treno Champions League con il quarto posto distante quattro punti, il Verona per provare a rimanere in Serie A nonostante l'ultima sessione di mercato che ha visto partire tutti i giocatori di maggior talento. Mazzarri e Baroni sono in difficoltà e lo dimostrano le ultime giornate con una sola vittoria nelle ultime cinque per entrambi, continuando così raggiungere i rispettivi obiettivi non sarà per niente facile.

Napoli-Verona, le probabili formazioni

Gli azzurri si presenteranno in campo senza Osimehn, ancora impoegnato in Coppa d'Africa, e Zielinski, Meret e Natan tutti infortunati, ma recuperano buona parte degli assenti dell'ultima giornata, in attacco torna per esempio Kvaratskhelia, in mediana si rivede Zambo Anguissa. Il vero nodo della vigilia è il modulo con Mazzarri che potrebbe tornare al 4-3-3 inserendo Cajuste in mediana al posto di un difensore, probabilmente Ostigard con Juan Jesus e Rrahmani davanti a Gollini.

La rivoluzione di mercato porta tanti volti nuovi nel Verona con Baroni che punta ancora sul 4-2-3-1 in cui Noslin sarà il riferimento offensivo sostenuto da Lazovic, Folorunsho e Suslov. Cambia anche la difesa con Vinagre e Tchtchous esterni, in mezzo tutto ruota intorno a Duda che sarà affiancato da Serdar. Di seguito le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3) Gollini, Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani, Di Lorenzo; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Kvaratskhelia, Simeone, Politano

Verona (4-2-3-1) Montipò, Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Vinagre; Duda, Seradr; Suslov, Folorunsho, Lazovic.

Napoli-Verona in diretta tv e streaming

La gara del Maradona tra Napoli e Verona di domenica alle 15 verrà trasmessa in diretta tv dal canale 214 di Sky Zona Dazn e in streaming su Dazn tramite app e sito ufficiale. La telecronaca sarà di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Alessandro Budel.