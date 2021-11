Napoli-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La capolista Napoli sfida il Verona domani, domenica 7 novembre, alle 18 in una delle tappe più insidiose di questo inizio di stagione. L’Hellas con Tudor in panchina marcia a ritmi altissimi e ha scalato la classifica fino ad arrivare al nono posto subito alle spalle del treno delle squadre che lottano per l’Europa. Il momento dei veneti è ottimo con le vittorie con Juventus e Lazio che hanno dato entusiasmo e fiducia. Gli azzurri dal canto loro sono ancora imbattuti in campionato e hanno l’occasione di staccare il Milan, impegnato domani del difficile derby con l’Inter.

Napoli-Verona: le scelte di Spalletti

Difesa in piena emergenza per Spalletti che non potrà schierare lo squalificato Koulibaly e ha Manolas fermo ai box pr infortunio. La coppia centrale davanti a Ospina sarà quindi formata da Rrahmani e Juan Jesus. In mediana ballottaggio tra Anguissa e Demme con il primo favorito, rispetto alla gara di Europa League torna Fabian Ruiz nel cuore del campo. In attacco solita sfida tra Politano e Lozano e questa volta dovrebbe toccare all’italiano. Recuperato Insigne, al centro del tridente dovrebbe tornare Osimhen, che ha smaltito l’infortunio.

Napoli-Verona: le scelte di Tudor

Squadra che vince non si cambia e così l’undici dell’Hellas dovrebbe essere già fatto. La difesa a tre vedrà Magnani titolare, che ha vinto il match interno con Casale, insieme a Gunter e Dawidowicz. Tameze e Veloso saranno la coppia di centrocampisti centrali con Lazovic e Faraoni a coprire le fasce, Conferma in arrivo dopo la pioggia di gol delle ultime settimane per Simeone, a sostegno spazio a Barak e Caprari.

Napoli-Verona: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne.

Verona (3-4-2-1) Montipò, Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faroni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Dove vedere Napoli-Verona in diretta tv e streaming

La partita di domani alle 18 sarà visibile solamente du DAZN. La piattaforma trasmetterà la gara tramite la App su smartphone, tablet e gli altri dispositivi abilitati come Smart Tv, e consolle Playstation e XBOX. La diretta sarà attiva anche sul sito ufficiale del canale che da qui ai prossimi tre anni trasmetterà tutte le gare della Serie A. La telecronaca sarà affidata a Stefano Borghi e all’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo.