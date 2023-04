Napoli-Verona, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Non è un testacoda ma poco ci manca, il Napoli sabato alle 18 sfida il Verona dall'alto del suo primo posto in classifica e con lo Scudetto ormai cucito sul petto. Gli azzurri aspettano solo la matematica per fare festa, e ora l'obiettivo primario è diventato passare il turno in Champions League. Martedì al Maradona la seconda sfida con il Milan con i ragazzi di Spalletti che devono recuperare dopo la sconfitta 1-0 di San Siro.

Il Verona deve provare a fare l'impresa per cercare di recuperare punti allo Spezia, l'Hellas è terzultimo a quattro lunghezze dai liguri che saranno impegnati con la Lazio.

Napoli-Verona: le scelte di Spalletti

I padroni di casa dovranno fare a meno dell'infortunato Simeone e dello squalificato Ndombele, difficile vedere in campo Osimhen che sta meglio e lavora per rientrare con il Milan. Poco turnover per Spalletti che non vuole pensare troppo alla gara di ritorno di Champions, possibili solo due cambi rispetto a mercoledì scorso con Elmas al posto di Zielinski e Politano al posto di Lozano. Giocheranno sicuramente Anguissa e Kim che saranno squalificati in Europa.

Napoli-Verona: le scelte di Zaffaroni

Tante assenze per l'Hellas in vista del match con del Maradona. Zaffaroni dovrà fare a meno di Veloso e Magnani squalificati oltre agli infortunati Herny, Hrustic e Sulemana, da valutare le condizioni di Lazovic. Scelte quindi quasi obbgligate con un solo dubbio delle vigilia: in attacco Djuric potrebbe tornare dal primo minuto spedendo in panchina Gaich, match winner della gara con il Sassuolo.

Napoli-Verona: probabili formazioni

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Terracciano, Tameze, Doig; Duda, Ngonge; Djuric.

Napoli-Verona in diretta tv e streaming

La sfida del Maradona sarà trasmessa solamente da DAZN sia sul sito ufficiale che sulla App con lo streaming che sarà visibile su tutti i dispositivi abilitati. Per guardare la gara in tv basterà sarà necessario o una Smart Tv oppure una Fire Stick. La telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e Andrea e Stramaccioni.