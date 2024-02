Napoli, verso il Barcellona con il centrocampo a pezzi

La vittoria contro il Sassuolo ha ridonato il sorriso al Napoli che non solo ha ritrovato i tre punti ma è tornato a dare spettacolo alimentato dalle fiammate di Kvaratskhelia e Osimhen. Con loro due in queste condizioni la squadra di Calzona potrebbe non porsi nessun limite, in campionato dove cerca la risalita verso il quarto posto, e in Champions League dove è ancora pienamente in corsa dopo l'1-1 con il Barcellona.

Le ultime notizie su Barcellona-Napoli di Champions League

Servirà un'impresa, perché sbancare il Camp Nou non è mai semplice, e la strada verso il 12 marzo, data del match, inizia in salita. Calzona infatti ha perso Cajuste per infortunio e gli esami sul centrocampista hanno evidenziato un problema che lo terrà lontano dai campi per almeno 15 giorni. Troppi per pensare di recuperare in tempo per il match e in mediana la situazione non sarà facile visto che Zielinski e Dendoncker non sono inseriti nella lista Champions.

A questo punto non restano che Anguissa, Lobotka e Traorè, trio che è ormai stato promosso titolare ma che non avrà possibilità di cambi nella complicata gara in Spagna. Senza contare che mancano ancora tredici giorni, la speranza è che nessuno dei tre si faccia male altrimenti la sirena dell'allarme inizierà a suonare molto forte a Castelvolturno.