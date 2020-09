Milan, caccia a un rinforzo per la difesa: spunta il nome di Nastasic

È iniziata nel migliore dei modi la stagione del Milan. I rossoneri, dopo aver battuto per 2-0 gli irlandesi dello Shamrock Rovers nel secondo turno preliminare di Europa League, si sono ripetuti superando con lo stesso punteggio il Bologna nel posticipo della prima giornata di Serie A. Un avvio quindi incoraggiante per la squadra di Pioli, che, trascinata da uno Zlatan Ibrahimovic che sembra vivere una seconda giovinezza, mira a riconquistarsi un ruolo da protagonista dopo le amarezze degli ultimi anni.

Milan, obiettivo Nastasic

Per raggiungere questo obiettivo la dirigenza, dopo aver chiuso per Tonali, vuole puntellare ulteriormente il proprio organico andando alla ricerca di innesti mirati. Il nome nuovo per la difesa è quello di Matija Nastasic, giocatore classe 1993 di proprietà dello Schalke 04. Il serbo è in uscita dal club tedesco, che potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Una soluzione che intriga il Milan, convinto che il difensore, con alle spalle già un'esperienza nel nostro campionato con la maglia della Fiorentina nella stagione 2011/2012, possa essere il profilo giusto per alzare il livello qualitativo del proprio reparto arretrato. Per l’attacco, invece, rimane viva la pista che porta a Memphis Depay, che il Lione è disposto a cedere per arrivare al brasiliano Paquetà.