Nations League 2021, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

È la Francia la favorita numero uno alla vittoria della Nations League 2020/2021. Questo il pensiero dei bookmakers in vista delle Final Four, in programma tra mercoledì 6 e domenica 10 ottobre. I transalpini, reduci dal flop di Euro 2020, dove sono stati eliminati agli ottavi di finale per mano della Svizzera, godono del favore dei pronostici davanti all'Italia campione d'Europa in carica. Leggermente più indietro Belgio e Spagna, eliminate proprio dagli azzurri negli ultimi campionati europei rispettivamente ai quarti ed in semifinale.

Nations League 2021, le favorite alla vittoria finale

La vittoria della Francia è quotata da Snai 3, mentre quella dell'Italia 3,50. Quota di 3,75 per il Belgio di Roberto Martinez, mentre la Spagna di Luis Enrique si colloca all'ultimo posto a 4. Quote simili per Eurobet, che pone il successo finale dei transalpini a 3,25 davanti all'accoppiata Italia-Belgio a 3,50 ed alla Spagna a 4. Sulla falsa riga anche Eurobet, con Francia (3,30) davanti ad azzurri (3.50), belgi (3,75) e Furie Rosse (4,25).

Vincente Nations League 2021, le quote Snai

Francia 3,00

Italia 3,50

Belgio 3,75

Spagna 4,00

Vincente Nations League 2021, le quote Goldbet

Francia 3,25

Italia 3,50

Belgio 3,50

Spagna 4,00

Vincente Nations League 2021, le quote Eurobet