Nations League, le favorite alla vittoria finale: le quote dei bookmakers

Si disputeranno tra il 14 ed il 18 giugno in Olanda le Final Four dell'edizione 2022/2023 della Nations League. Ad aprire il programma, mercoledì alle 20.45, la semifinale Olanda-Croazia, seguita il giorno seguente (fischio d'inizio sempre alle 20.45) da Spagna-Italia. Domenica 18 si giocheranno poi le due finali: alle 15 quella per il terzo posto, alle 20.45 quella per decretare la Nazionale vincitrice. Nelle due precedenti edizioni il torneo è stato vinto da Portogallo, che nel 2019 superò in finale l'Olanda, e Francia, che nel 2021 battè a Milano la Spagna.

Nations League, le favorite alla vittoria finale

Favorita principale alla vittoria finale dell'edizione 2022/2023 della Nations League, secondo i bookmakers, è l'Olanda padrona di casa: il trionfo degli orange, dalle agenzie di scommesse qui prese in considerazione (Snai, Bwin ed Eurobet), è quotato tra 2.95 e 3. Leggermente più alta la quota della Spagna, che oscilla tra 3.20 e 3.25. Segue poi l'Italia, la cui vittoria è quotata tra 3.50 e 3.75, e la Croazia, formazione ad avere per i bookmakers meno possibilità di portarsi a casa il trofeo: l'affermazione di Modric e compagni è quotata tra 4.75 e 5.

Vincente Nations League 2022/2023, le quote Snai

Olanda 3.00

Spagna 3.25

Italia 3,75

Croazia 5.00

Vincente Nations League 2022/2023, le quote Bwin

Olanda 3.00

Spagna 3.25

Italia 3.75

Croazia 4.75

Vincente Nations League 2022/2023, le quote Eurobet