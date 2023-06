Croazia-Spagna, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Sarà Croazia-Spagna la finale dell'edizione 2022/2023 della Nations League. Croati e Furie Rosse, in semifinale, hanno avuto rispettivamente la meglio su Olanda (4-2 al termine dei tempi supplementari) e Italia (2-1) e si contenderanno adesso il trofeo nella gara in programma domenica 18 giugno alle 20.45 allo Stadion Fejenoord di Rotterdam. La vincente succederà all'albo d'oro a Portogallo, che nel 2019 superò nella finalissima l'Olanda, e Francia, che nel 2021 batté a Milano proprio la Spagna.

Croazia-Spagna, le scelte di Dalic

Il commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic, per la finale contro la Spagna, dovrebbe affidarsi al 4-3-3, stesso modulo visto nella sfida con l'Olanda. Al centro dell'attacco dovrebbe esserci ancora Kramaric (favorito su Petkovic), con il tridente poi completato da Pasalic e Ivanusec. In mezzo al campo il solito terzetto formato da Modric, Brozovic e Kovacic, mentre Perisic potrebbe ricoprire ancora il ruolo di terzino sinistro completando la linea difensiva con Vida, Sutalo e Juranovic. Tra i pali Livakovic.

Croazia-Spagna, le scelte di De la Fuente

De la Fuente, dall'altra parte, dovrebbe optare per il 4-2-3-1 visto contro l'Italia, con qualche cambiamento però negli interpreti. Asensio potrebbe infatti rilevare Rodrigo per completare la batteria dei trequartisti con Gavi e Yeremi Pino, mentre al centro dell'attacco non è da escludere la carta Joselu al posto di Morata, con l'ex juventino comunque ancora favorito. In mezzo al campo Rodri e Mikel Merino, linea difensiva formata da Jesus Navas, Le Normand, Laporte e Jordi Alba. Unai Simon in porta.

Croazia-Spagna, le probabili formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic. CT. Dalic.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Yeremi Pino; Morata. CT. De La Fuente.

Croazia-Spagna, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Croazia-Spagna, in programma domenica 18 giugno alle 20.45 allo Stadion Fejenoord di Rotterdam e valevole per la finale dell'edizione 2022/2023 della Nations League, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Uno. La sfida sarà inoltre visibile in streaming su Rai Play: in questo caso basterà collegarsi al portale di riferimento tramite pc o notebook oppure scaricare l'apposita app su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Il match sarà trasmesso anche su Sky sul canale Sky Sport Football e su SkyGo.