Croazia-Spagna, il pronostico: chi vincerà la Nations League?

Sarà Croazia-Spagna la finale dell'edizione 2022/2023 della Nations League. Gli uomini di Dalic, in semifinale, hanno avuto la meglio sui padroni di casa dell'Olanda per 4-2 al termine dei tempi supplementari, mentre le Furie Rosse hanno superato per 2-1 l'Italia di Roberto Mancini grazie ad una rete all'88' di Joselu. Le due Nazionali, che avevano staccato il pass per le final four chiudendo in testa rispettivamente il gruppo 1 e 2 della Lega A, si contenderanno adesso il trofeo nella gara in programma domenica 18 giugno alle 20.45 allo Stadion Fejenoord di Rotterdam. Nelle due precedenti edizioni la competizione era stata vinta da Portogallo, che nel 2019 superò in finale l'Olanda, e Francia, che nel 2021 batté a Milano proprio la Spagna.

Croazia-Spagna, il pronostico

Una sfida, quella tra Croazia e Spagna, che si preannuncia molto equilibrata. Entrambe le formazioni, infatti, sono dotate di giocatori dall'alto tasso tecnico, soprattutto in mezzo al campo: i croati possono contare sull'esperto terzetto formato da Modric, Brozovic e Kovacic, mentre gli iberici si affideranno agli astri ascenti Rodri e Gavi. Per i bookmakers favorita alla vittoria finale è la formazione di De la Fuente, ma, a nostro avviso, ad avere la meglio potrebbero essere gli uomini di Dalic: la Croazia, semifinalista nelle ultime due edizioni dei Mondiali, è infatti squadra matura e spesso sottovalutata e, dopo tanti piazzamenti di prestigio, vuole fortemente mettere in bacheca un trofeo. Le Furie Rosse, invece, sono sì formazione dalle elevate qualità tecniche, ma stanno vivendo un processo di ricambio generazionale che richiede forse ancora un po' di tempo per tornare ai fasti del recente passato.