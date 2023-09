Nations League Femminile, Italia - Svezia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La prima “casalinga” del nuovo ct dell’Italia Femminile, Andrea Soncin, domani al Patini di Castel di Sangro contro la Svezia, dopo il buon debutto in trasferta contro la Svizzera, vinto 1 a 0 dalle Azzurre (gol della juventina Caruso).

Alle ore 17.45, con diretta tv in chiaro su Rai 2 (streaming su Raiplay), la Nazionale è attesa dal difficile confronto di Nations League contro la selezione che guida il Ranking Fifa e che, poco meno di due mesi fa, gelò la squadra della ex ct Milena Bertolini con un perentorio 5-0 ai Mondiali.

L’Italia vuole vendicare quella sonora sconfitta e per riuscirci spera di poter fare affidamento sul calore del pubblico abruzzese. Ci saranno più di 3mila spettatori sugli spalti.

Si è aperto nel migliore dei modi il ciclo dell’ex bomber del Lanciano Soncin, appena arrivato sulla panchina della Nazionale Femminile. Coesione, equilibrio tattico e ottime trame in fase offensiva, queste le chiavi del successo nella prima uscita post Mondiale. “Contro la Svizzera ho visto una squadra che voleva a tutti i costi conquistare i tre punti – ha dichiarato il neo ct – , le ragazze hanno lottato e si sono aiutate. Ho detto loro che l’esempio da tenere sempre a mente è rappresentato dalle calciatrici che sono subentrate, in primis Girelli, che hanno lottato su ogni pallone per portare a casa il risultato che le altre compagne avevano costruito. È questo lo spirito che ci deve contraddistinguere”.