Nations League femminile, Svezia - Italia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Martedì (calcio d’inizio alle ore 18.30, diretta tv su Rai 2) l'Italia affronta la Svezia a Malmö nella quarta gara di Nations League. Si tratterà del secondo confronto in poco più di un mese contro le scandinave, reduci dal doppio 1-0 contro Italia e Svizzera. Le Azzurre hanno giocato a Salerno contro la Spagna, battute solo al fotofinish dalle stelle iberiche e sfoderando una buonissima prestazione.

Ora la squadra di Andrea Soncin vuole riscattare il recente ko di Castel di Sangro e raggiungere le rivali al secondo posto del girone. Servirà un’impresa, ma il gruppo ha dimostrato di avere grande fiducia nei propri mezzi e scenderà in campo con coraggio anche contro la selezione che guida il ranking FIFA. Nella città che affaccia su Copenaghen l’Italia ha già giocato nel 1990, pareggiando quel match di qualificazione all’Europeo dell’anno successivo grazie alla rete di Carta. L’incontro in programma al New Stadium, che ha una capienza di 20mila posti, sarà il 27° tra le due selezioni e il bilancio è di quattro vittorie italiane, sei pareggi e 16 successi per le svedesi.

Dirigerà l’incontro Stéphanie Frappart, che ha già arbitrato le Azzurre nel novembre del 2021 nella gara di qualificazione a EURO 2022 contro la Svizzera. La francese, già fischietto della finale del Mondiale femminile del 2019, tra Stati Uniti e Paesi Bassi, e della Supercoppa Europa maschile, sempre del 2019, tra Liverpool e Chelsea, nel 2022 in Qatar è diventata la prima donna a dirigere una gara del torneo iridato maschile.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 4 (Lega A)

1ª giornata (22 settembre): Svizzera-ITALIA 0-1, Svezia-Spagna 2-3

2ª giornata (26 settembre): ITALIA-Svezia 0-1, Spagna-Svizzera 5-0

3ª giornata (27 ottobre): ITALIA-Spagna 0-1, Svezia-Svizzera 1-0

4ª giornata (31 ottobre): Ore 18.30: Svezia-Italia (Malmö), Ore 19: Svizzera-Spagna (Zurigo)

5ª giornata (venerdì 1° dicembre): Ore 21.30: Spagna-ITALIA, Estadio Municipal de Pasarón, Pontevedra; Ore 20: Svizzera-Svezia, Luzern Arena di Lucerna

6ª giornata (martedì 5 dicembre): Spagna-Svezia, La Rosaleda di Málaga; ITALIA-Svizzera, Stadio Ennio Tardini di Parma

Classifica Gruppo A:

Spagna 9,

Svezia 6,

ITALIA 3,

Svizzera 0.