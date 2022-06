Nations League, dove vedere le partite di oggi venerdì 10 giugno in tv

Continua senza sosta il programma della terza edizione della Nations League. Nella giornata di oggi, venerdì 10 giugno, si giocheranno ben sette partite, tra cui spicca il match clou Austria-Francia: i transalpini, nelle prime due giornate, hanno raccolto solamente un punto ed andranno alla ricerca della prima vittoria. Per il gruppo 1 della Lega A scenderanno in campo anche Danimarca, al momento prima a punteggio pieno, e Croazia. Si disputerà poi una partita di Lega B (Albania-Israele), due di Lega C (Azerbaigian-Slovacchia e Bielorussia-Kazakistan) e due di Lega D (Moldavia-Lettonia e Andorra-Lichtenstein).

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Austria-Francia, ore 20.45: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (Diretta Gol);

Danimarca-Croazia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B

Albania-Israele, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C

Azerbaigian-Slovacchia, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Bielorussia-Kazakistan, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega D