Nations League, dove vedere le partite di oggi sabato 11 giugno in tv

Non solo Inghilterra-Italia, "rivincita" della finale di Euro 2020. Sono numerose le partite valide per la terza edizione della Nations League in programma oggi, sabato 11 giugno. Per la Lega A, oltre a quello tra Tre Leoni e azzurri, sono in programma i match Ungheria-Germania, Galles-Belgio e Olanda-Polonia. Si disputeranno poi anche quattro gare della Lega B (Ucraina-Armenia, Irlanda-Scozia, Romania-Finlandia e Montenegro-Bosnia) e due della Lega C (Isole Faroe-Lituania e Lussemburgo-Turchia). Vediamo di seguito dove poterle vedere in tv per non perdersi neanche un'emozione delle sfide.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Inghilterra-Italia, ore 20.45: RaiUno;

Ungheria-Germaina, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Galles-Belgio, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Olanda-Polonia, ore 20.45: Sky Sport Uno e Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B

Ucraina-Armenia, ore 15: Sky Sport Football;

Irlanda-Scozia, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Romania-Finlandia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Montenegro-Bosnia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C