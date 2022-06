Nations League, dove vedere le partite di oggi domenica 12 giugno in tv

Prosegue senza sosta la terza edizione della Nations League. Nella giornata di oggi, domenica 12 giugno, inzierà la quarta giornata del torneo, che si concluderà poi a settembre. Due le partite di Lega A in programma, entrambe valevoli per il gruppo 2: Spagna-Repubblica Ceca e Svizzera-Portogallo. In calendario poi anche due partite di Lega B (Norvegia-Svezia e Slovenia-Serbia), quattro di Lega C (Irlanda del Nord-Cipro, Georgia-Bulgaria, Macedonia del Nord-Gibilterra e Grecia-Kosovo) ed una di Lega D (Malta-San Marino). Di seguito dove vedere le sfide in diretta tv.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Spagna-Repubblica Ceca, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Svizzera-Portogallo, ore 20.45: Sky Sport Action e Canale 20.

Lega B

Norvegia-Svezia, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Slovenia-Serbia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C

Irlanda del Nord-Cipro, ore 15: nessuna diretta televisiva:

Georgia-Bulgaria, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Macedonia del Nord-Gibilterra, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Grecia-Kosovo, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega D