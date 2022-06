Nations League, dove vedere le partite di oggi lunedì 13 giugno in tv

Continuano anche oggi, lunedì 13 giugno, gli appuntamenti con il quarto turno della terza edizione della Nations League. Big match di giornata Francia-Croazia, gara valevole per il gruppo 1 della Lega A e rivincita della finale dei Mondiali 2018, quando ad imporsi furono i transalpini per 4-2. La formazione di Deschamps è ancora alla ricerca della prima vittoria ed ha raccolto solamente due punti nelle prime tre partite, mentre la Croazia viaggia a quota 4. Sempre per lo stesso girone si affronteranno Danimarca, prima a 6, e Austria (4). Per la Lega B si giocherà Islanda-Israele, mentre per la Lega C sono in programma Kazakistan-Slovacchia e Azerbaigian-Bielorussia. Di seguito dove vedere le sfide in diretta tv.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Danimarca-Austria, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Francia-Croazia, ore 20.45: Sky Sport Uno e Tv8.

Lega B

Islanda-Israele, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C