Nations League, dove vedere le partite di oggi martedì 14 giugno in tv

Non solo Germania-Italia. Sono numerose le partite in programma oggi, martedì 14 giugno, valevoli per la quarta giornata di Nations League. Oltre a quella che vedrà di fronte tedeschi e azzurri, si disputeranno altre tre gare della Lega A: Inghilterra-Ungheria, Olanda-Galles e Polonia-Belgio. In calendario anche quattro match della Lega B (Armenia-Scozia, Ucraina-Irlanda, Bosnia-Finlandia e Romania-Montenegro), due della Lega C (Lussemburgo-Isole Faroe e Turchia-Lituania) e due della Lega D (Moldavia-Andorra e Liechtenstein-Lettonia). Di seguito dove seguire le gare in tv.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Germania-Italia, ore 20.45: RaiUno;

Inghilterra-Ungheria, ore 20.45: Sky Sport Uno;

Olanda-Galles, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Polonia-Belgio, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega B

Armenia-Scozia, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Ucraina-Irlanda, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Bosnia-Finlandia, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Romania-Montenegro, ore 20.45. Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega C

Lussemburgo-Isole Faroe, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol);

Turchia-Lituania, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol).

Lega D