Nations League, dove vedere le partite di oggi giovedì 22 settembre in tv

Inizierà nella giornata di oggi, giovedì 22 settembre, la quinta giornata della Nations League. Ben dieci le sfide in programma, di cui quattro della Lega A, quattro della Lega C e due della Lega D. Il programma sarà aperto alle 16 da Kazakistan-Bielorussia per proseguire alle 18 con Lettonia-Moldavia e alle 20.45 con Croazia-Danimarca, Francia-Austria, Belgio-Galles, Polonia-Olanda, Lituania-Isole Far Oer, Turchia-Lussemburgo, Slovacchia-Azerbaigian e Liechtenstein-Andorra. L'Italia di Roberto Mancini, impegnata a San Siro contro l'Inghilterra in quello che sarà una sorta di replay della finale di Euro 2020, scenderà invece in campo nella serata di venerdì.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Croazia-Danimarca, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Francia-Austria, ore 20.45: Sky Sport Uno e Tv8

Belgio-Galles, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Polonia-Olanda, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C

Kazakistan-Bielorussia, ore 16: nessuna diretta televisiva

Lituania-Isole Far Oer, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Turchia-Lussemburgo, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Slovacchia-Azerbaigian, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega D