Nations League, dove vedere le partite di oggi venerdì 23 settembre in tv

Prosegue il programma della quinta e penultima giornata della Nations League. Nella giornata di oggi, venerdì 23 settembre, sono in programma sette gare, di cui due della Lega A, due della Lega B, due della Lega C ed una della Lega D. In campo anche l'Italia di Roberto Mancini, che alle 20.45, a San Siro, affronterà l'Inghilterra di Southgate in quella che sarà una sorta di rivincita della finale degli ultimi Europei. Alle 20.45 si disputeranno anche Germania-Ungheria, Bosnia Erzegovina-Montenegro, Finlandia-Romania e Bulgaria-Gibilterra. Alle 18, invece, in programma Georgia-Macedonia del Nord ed Estonia-Malta.

Nations League, dove vedere le partite di oggi in tv

Lega A

Germania-Ungheria, ore 20.45: Sky Sport Uno

Italia-Inghilterra, ore 20.45: Rai Uno

Lega B

Bosnia Erzegovina-Montenegro, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Finlandia-Romania, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega C

Georgia-Macedonia del Nord, ore 18: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Bulgaria-Gibilterra, ore 20.45: Sky Sport Football (Diretta Gol)

Lega D